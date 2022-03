Flut-Hilfe und Einsatz für Kriegsflüchtlinge : Stadt Xanten würdigt den Einsatz für andere Menschen

Xanten Viele Xantenerinnen und Xantener helfen denjenigen, die in der Flut alles verloren haben oder die vor dem Ukraine-Krieg flüchten müssen. Dafür lud die Stadt sie zum Frühstück ein – um ihnen Danke zu sagen.

So wie er packten und packen Xantenerinnen und Xantener immer wieder selbstlos mit an, um anderen zu helfen – zum Beispiel den Menschen in den Gebieten der Flut-Katastrophe, weil diese durch das Wasser alles verloren haben, oder den Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten müssen. Um diesen Einsatz zu würdigen, hatte die Stadt Xanten sie am Sonntag zu einem Frühstücksbuffet ins Hotel Neumaier eingeladen. „Wir wollen damit Danke sagen für etwas, was nicht selbstverständlich ist“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz und sprach von einem „starken Engagement der Xantenerinnen und Xantener“. Die Frauen und Männer hätten ihre Freizeit investiert, um zu helfen. „Sie haben verdient, dass man Sie würdigt. Danke, dass Sie für andere Menschen da sind“, sagte Görtz an die Helfer gerichtet. Das Frühstück wurde von der Stadt und der Firma Westenergie finanziert.