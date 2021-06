Xantens Dienstleistungsbetrieb : Stadt will Verträge mit DBX-Leitung verlängern – vorerst nur bis 2023

Xanten Michael Lehmann und Astrid Fischer sollen Xantens Dienstleistungsbetrieb (DBX) weiter leiten. Ihre Verträge sollen aber erneut befristet werden, weil die Stadt rechtliche Änderungen beim DBX erwartet.

Die Politik entscheidet in der nächsten Woche über eine wichtige Personalie der Stadt Xanten: Die Verträge von Michael Lehmann und Astrid Fischer, die den städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) leiten, laufen Ende des Jahres aus. Die Verwaltung spricht sich für eine Verlängerung aus. Beide hätten diese Aufgabe bisher „ausgesprochen engagiert und zur Zufriedenheit aller Beobachter, insbesondere der Verwaltungsspitze der Stadt Xanten erledigt“, schreibt diese in einer Vorlage für den Verwaltungsrat des DBX. Die Mitglieder des Gremiums stimmen in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 29. Juni, darüber ab. Der DBX kümmert sich unter anderem um den Straßenbau, die Grünpflege, die Abwasserbeseitigung und die Gebäude-Instandhaltung in der Stadt. Dabei geht es um Erträge und Aufwendungen von jeweils mehr als 16 Millionen Euro in diesem Jahr.