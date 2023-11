Finanzielle Unterstützung Stadt Xanten vergibt weiteres Stipendium an Firmengründer

Jakob Küsters ist ausgebildeter Restaurantfachmann und hat Erfahrung in verschiedenen Restaurants. Er hat im Frühjahr die Weinbar im Café Glüxpilz an der Marsstraße eröffnet. Er bietet eine große Auswahl an Weinen aus verschiedenen Anbaugebieten. Auch andere alkoholische und nichtalkoholische Getränke serviert er seinen Gästen. Die Weinbar führt zum Beispiel auch verschiedene Whisky-Sorten. Außerdem können kalte oder warme Speisen bestellt werden.