Vorschlag der Xantener Verwaltung: Stadt und Politik debattieren über Sicherheitskonzept für Vereinsfeste

Xanten Die Xantener Verwaltung möchte ein Mustersicherheitskonzept für Vereinsveranstaltungen entwickeln lassen. Aber die Politik sieht derzeit keinen Bedarf dafür.

Spätestens seit dem Unglück bei der Loveparade 2010 in Duisburg oder den Lkw-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 prüfen die Städte die Sicherheit bei Veranstaltungen lieber doppelt und dreifach. Sämtliche Veranstaltungen müssten „unter Berücksichtigung der Veranstaltungssicherheit überprüft werden“, sprach sich auch die Xantener Verwaltung im Hauptausschuss für Änderungen aus. Ausnahmen sind Plätze und Gebäude, die dafür schon baulich konzipiert sind, zum Beispiel ein Stadion oder die Mensa. Das Prinzip „wurde immer schon so gemacht“ dürfe insbesondere vor dem Hintergrund haftungsrechtlicher Fragen künftig so nicht mehr gelten.