Verkehrsberuhigung in der Innenstadt Xanten stellt Pflanzkübel auf – Vorbereitung für Tempo 20

Dass seit dem Beschluss des Stadtrats fast ein Jahr vergangen ist, hat auch mit Lieferschwierigkeiten bei den Pflanzkübeln zu tun, wie die Verwaltung in den vergangenen Wochen erklärte. Sie kündigte die Umsetzung des Konzepts deshalb für die Wochen nach Karneval an. Mit den Anwohnern besprach das Ordnungsamt im Februar die Standorte der Pflanzkübel. Auf beiden Straßen wurden diese Stellen markiert. Im Planungsausschuss am vergangenen Dienstag kündigte die Verwaltung dann an, dass sie am Donnerstag anfangen werde, die Pflanzkübel aufzustellen. Xantens Verkehrsberuhigungs- und Begrünungskonzept wird vom Land mit Fördermitteln unterstützt.