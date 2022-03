Unterkünfte in der Stadt : Xanten schafft Platz für Ukraine-Flüchtlinge

Xanten Die Stadt sammelt Wohnungsangebote von Bürgern und richtet vorsorglich schon einmal die ehemalige Grundschule in Birten als Unterkunft ein. Allerdings wäre dieses Gebäude nur eine Lösung für einige Monate.

Die Stadt Xanten bereitet sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Wie Bürgermeister Thomas Görtz in der Ratssitzung am Dienstagabend berichtete, wird die ehemalige Grundschule in Birten zusätzlich als Unterkunft eingerichtet. Bisher könne noch nicht abgeschätzt werden, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Xanten kommen werden, sagte Görtz. Dafür fehlten der Stadt verlässliche Informationen. Aber falls es so viele sein sollten, dass andere Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichten, werde Xanten vorbereitet sein.