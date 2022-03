Ehrenamtstag : Xanten sagt Danke an Unterstützer von Fluthilfe und Ukraine-Hilfsaktionen

Auch viele Privatleute und Unternehmen aus Xanten halfen nach der Flut-Katastrophe im Ahrtal beim Wiederaufbau. Foto: Schweers Foto: Schweers Containerservice

Xanten Viele Menschen aus Xanten engagieren sich in der Fluthilfe oder in der Hilfe für Kriegsflüchtlinge. Die Stadt will ihnen dafür Danke sagen und lädt sie für Ende März zu einem Ehrenamtstag ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Xanten lädt Unterstützer der Fluthilfe und der Ukraine-Hilfsaktionen zu einem Frühstücksbuffet ins historische Schützenhaus ein. Damit möchte Bürgermeister Thomas Görtz ihnen für ihr Engagement danken. Dieser Ehrenamtstag war schon im vergangenen Dezember geplant gewesen. Dazu wurden Menschen aus Xanten eingeladen, die sich über eigene Sach- und Geldspenden hinaus in irgendeiner Form ehrenamtlich für die Betroffenen der Flutkatastrophe einsetzten – entweder vor Ort in den Flutgebieten oder in Xanten zum Beispiel durch Spendensammlungen. Aber wegen der gestiegenen Infektionszahlen musste dieser Termin abgesagt werden. Nun wurde ein neues Datum gefunden: Sonntag, 27. März. Außerdem wird die Veranstaltung erweitert, um sich auch bei denjenigen zu bedanken, die sich ehrenamtlich für die Kriegsflüchtlinge engagieren. Für den Ehrenamtstag ist eine Anmeldung erforderlich: Die Verwaltung bittet Interessierte, sich im Rathaus zu melden – entweder per E-Mail an Ehrenamt@xanten.de oder telefonisch bei der Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung unter 02801 772323. Die Plätze sind begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

(wer)