Sorge vor Missbrauch : Stadt lehnt Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Xanten ab

Gesundheitskarten (Symbolbild). Foto: dpa

Xanten In den vergangenen Jahren haben einige Kommunen in NRW eine elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge eingeführt. In Xanten lehnt die Verwaltung das ab. Die Begründung ist der SPD aber nicht konkret genug.

Die Stadt Xanten spricht sich gegen die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für geflüchtete Menschen aus. Damit seien zusätzliche Kosten verbunden, sie würden sich wahrscheinlich von 12.800 Euro auf 25.600 Euro verdoppeln, außerdem sei ein Missbrauch der Karte möglich, schreibt die Verwaltung in einer Stellungnahme an den Stadtrat. Am Dienstagabend befasste sich der Sozialausschuss damit. Die Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am 9. Oktober.

In ihrer Stellungnahme schreibt die Verwaltung, dass „oftmals“ Geflüchtete untertauchten; in diesen Fällen würden die Personen „auch weiterhin die elektronische Karte mit sich führen und unter Umständen missbräuchlich einsetzen“. Diese Aussage reichte der SPD-Fraktion im Sozialausschuss nicht. Sie verlangte von der Verwaltung nähere Angaben darüber, wie viele Geflüchtete untergetaucht seien. Zahlen konnte die Verwaltung am Dienstagabend aber nicht nennen. Die Sozialdemokraten wollten das Thema deshalb verschieben. Dem folgte aber keine Mehrheit im Ausschuss.

Bisher würden sich die Geflüchteten bei der Stadt melden und einen Behandlungsschein erbitten, wenn sie zum Arzt gehen müssten, erklärte die Verwaltung. In dieser persönlichen Vorsprache würden sie darauf hingewiesen, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Behandlung nur für akute Erkrankungen und Schmerzzustände erfolge. Zusätzlich könnten die Ärzte anhand des Scheins erkennen, welche Behandlungen erlaubt seien.

(wer)