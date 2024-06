Aktionstag in Xanten Stadt informiert Bürger über Starkregen-Gefahr

Die Stadt Xanten will mit einem Aktionstag die Bürgerinnen und Bürger über die Gefahren von Starkregenereignissen informieren. Wie der Dienstleistungsbetrieb (DBX) am Dienstag mitteilte, wird dafür am Donnerstag, 4. Juli, der Verein Hochwasser-Kompetenz-Centrum aus Köln (HKC) von 16 Uhr bis 18 Uhr Fragen beantworten. Ab 18 Uhr wird im Ratssaal die neue Starkregengefahrenkarte vorgestellt. Am Rand der Veranstaltung können Fallbeispiele und Gefährdungspotenziale erörtert und diskutiert werden, die die Bürgerinnen und Bürger für sich erkannt haben.