Xanten ehrt Altersjubilare : „Wir wollen Ihnen damit Danke sagen“

Xanten Die Stadt Xanten hatte am Mittwoch ältere Einwohner eingeladen. Sie wolle damit ihre Lebensleistung für die Kommune würdigen, sagte Bürgermeister Thomas Görtz.

Es ist eine Geste der Wertschätzung: Einmal im Jahr lädt die Stadt Xanten die Altersjubilare zu Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen ein. Bürgermeister Thomas Görtz und Vertreter der Ratsfraktionen übernehmen dann den Service, bringen Speisen und Getränke an die Tische. Die Stadt würdige damit die Lebensleistung der älteren Bürger für Xanten, sagte Görtz am Mittwoch in der Mensa der Gesamtschule. „Wir wollen Ihnen damit Danke sagen.“