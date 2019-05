Plan der Verwaltung : Xantens Kurparkfest soll wiederholt werden

Foto: Fischer, Armin (arfi) 23 Bilder Xantens Kurpark wird mit 2,3 Kilometer langen Fest eröffnet.

Xanten Bei Vereinen und Besuchern ist die Feier so gut angekommen, dass die Verwaltung über eine Fortsetzung nachdenkt. Unklar ist, wann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

Die Stadt Xanten will zusammen mit den Vereinen künftig regelmäßig ein Fest im Kurpark veranstalten. „Wir wollen den Kurpark mit Leben füllen“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Feier am Wochenende sei so erfolgreich gewesen, dass die Verwaltung und Tourist-Information (TIX) eine Fortsetzung in den nächsten Jahren beabsichtigten. „Wir wollen das Bürgerfest auf jeden Fall wiederholen“, sagte Görtz.

Am Samstag ist der Kurpark in Xanten mit einem Bürgerfest eröffnet worden. Fast 100 Vereine, Firmen und Institutionen beteiligten sich. Mehrere Hundert Menschen organisierten ein ganztägiges Programm, das erst am späten Abend endete. Tausende Besucher kamen, vor allem aus Xanten. „Die Resonanz war sehr gut“, sagte Görtz. Er sprach deshalb schon am Samstag über eine Fortsetzung.

Foto: RP/Markus Werning 6 Bilder Das sagen Xantener zum neuen Kurpark.

Aus Politik und Bevölkerung kommt ebenfalls der Wunsch nach einer Wiederholung. „Das Bürgerfest im Kurpark sollte eine feste Einrichtung werden“, schlug Ratsmitglied Sven Paeßens (CDU) auf Facebook vor. Am Samstag habe er den Eindruck gehabt, dass viele Vereinsmitglieder nur darauf gewartet hätten, sich einmal ihren Freunden und Bekannten zu präsentieren. „Spätestens in fünf Jahren wäre eine Wiederholung schön.“ Für diesen Vorschlag erhielt Paeßens viel Zuspruch.