Fehlender Haushalt in Xanten : Die Stadt zahlt vorerst nicht

Xanten Wegen des abgelehnten Haushalts müssen Caritas, Diakonie und Vereine auf Zuschüsse warten.

Eigentlich sollten die Caritas und die Diakonie in diesen Wochen Geld von der Stadt Xanten bekommen. Beide Verbände hatten jeweils um einen Zuschuss von 2500 Euro für ihre Beratungsstellen gebeten, die Politik bewilligte die 5000 Euro auch, aber lehnte den gesamten Haushalt der Stadt ab. Die Folgen werden jetzt spürbar: Laut der Kommunalordnung NRW darf Xanten vorerst nur für Pflichtaufgaben Geld ausgeben, also wenn die Stadt gesetzlich oder vertraglich dazu verpflichtet ist. Freiwillige Leistungen muss die Verwaltung dagegen zurückstellen. Und darunter fallen Zuschüsse an die Caritas und die Diakonie sowie an zwei Vereine. Alle vier müssen sich gedulden, bis der Haushalt beschlossen ist.