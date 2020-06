Einkaufsdienst in der Corona-Krise : Stadt dankt Landjugend für Nachbarschaftshilfe

Xanten Als die Corona-Pandemie begann, startete die Landjugend Lüttingen eine Nachbarschaftshilfe, ging für andere Menschen einkaufen und übernahm Lieferdienste für die Xantener Tafel. Diesen Einsatz würdigt die Stadt.

In den vergangenen Wochen war die Landjugend Lüttingen mehr als 50 Mal unterwegs, um während der Corona-Krise für andere Menschen einkaufen zu gehen oder um bedürftigen Bürgern Lebensmittel nach Hause zu bringen. Die Stadt Xanten bedankte sich bei den jungen Menschen für dieses Engagement. „In Zeiten von Corona merken wir in Xanten den gemeinschaftlichen Zusammenhalt wieder einmal mehr, was mich sehr stolz macht“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. „Die Nachbarschaftshilfe ist eine tolle Aktion, die zeigt, dass wir in solch einer Zeit zueinander stehen und uns gegenseitig unterstützen.“