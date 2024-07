Straßenschäden, defekte Laternen, Vandalismus Auch Xanten bietet Bürgern jetzt eine Mängelmelder-App an

Xanten bietet den Bürgerinnen und Bürgern ab sofort eine neue Möglichkeit an, einen Mangel in der Stadt wie eine defekte Straßenlaterne, Abfall in Grünanlagen oder Straßenschäden zu melden. Die Einwohner können dafür die kostenlose App Meldoo benutzen. Sie läuft auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android von Google und iOS von Apple. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung am Mittwoch erklärte, wird die Kommunikation der Bürger mit ihr über die App „massiv vereinfacht“.