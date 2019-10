Ratsbeschluss : Xanten will Patenschaften für Grünflächen ermöglichen

Xanten Einwohner der Stadt Xanten können bald Patenschaften für Grünanlagen der Kommune übernehmen, sie sind dann für die Gestaltung und Mitfinanzierung einer Fläche verantwortlich.

Die Verwaltung schlug daraufhin vor, die Patenschaft für alle Grünanlagen der Stadt zu ermöglichen. Die Flächen in Neubaugebieten oder an kommunalen Straßen böten sich geradezu an. In der Bevölkerung sei auch eine große Bereitschaft da, die Verantwortung für kleinere Flächen zu übernehmen. In den Sommern 2018 und 2019 hätten Bürger zum Beispiel von sich aus oder nach einem Aufruf durch den städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) die kommunalen Grünanlagen bewässert und gepflegt.