Verdacht einer Straftat : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Seeadler-Störer

Xanten Hundehalter sollen die Seeadler auf der Bislicher Insel in Xanten gestört haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ihr liegt auch ein Foto vor – zusätzlich bittet sie Zeugen, sich zu melden.

Anlass der Ermittlungen ist ein Vorfall vom Freitag, 6. März. Damals hatten Unbefugte die Seeadler in der Nähe des Horstes auf der Bislicher Insel erheblich gestört, wie der Kreis Wesel als Untere Naturschutzbehörde anschließend meldete. Demnach hatten die Personen ihre Hunde ohne Leine bis an die Wasserlinie geführt und die Tiere dort mit einem Ball spielen lassen. Die Seeadler, die empfindlich auf solche Störungen reagierten, hätten deshalb ihren Horst verlassen, berichtete der Kreis und erklärte in einer ersten Einschätzung, dass eine solche Störung in der Nähe einer Fortpflanzungsstätte streng geschützter Vögel den Tatverdacht einer Straftat begründe und den Störern eine empfindliche Freiheits- oder Geld­strafe drohe. Für die weiteren Ermittlungen übergab der Kreis das Verfahren an die Staatsanwaltschaft.