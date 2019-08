Königsschießen : St.-Martin-Bruderschaft feiert in Vynen Schützenfest

Vynen Zum Wettstreit um die Königswürde sind auch Frauen aufgerufen. Bei der Kirmes gibt es erstmals ein großes Frühstücksbuffet.

Dann heißt es auf dem Parkplatz hinter der Kirche wieder „Königsaspiranten vortreten“. Mit Spannung wird erwartet, welche Schützen sich ein Herz fassen. Vielleicht ist es in diesem Jahr auch eine Schützendame, denn in der St.-Martin-Bruderschaft sind auch Frauen schießberechtigt. Gleich, wie das Ergebnis am Ende aussieht: Auf seine Königswürde gänzlich verzichten muss Tim Habelmann dann noch nicht. Denn im April dieses Jahres konnte er ein zweites Mal jubeln, er wurde in Wardt Diözesankönigsfest-König. Parallel zum Königsschießen der Erwachsenen findet am Samstag ab 15.30 Uhr auch das Prinzenschießen der Jungschützen statt.