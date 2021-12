Schutz vor Corona : Xantens Krankenhaus impft auch

Advents-Impftag im Xantener Krankenhaus: Am Samstag, 18. Dezember, können sich Bürger im St. Josef Hospital gegen Corona schützen lassen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Bürger können am Samstag, 18. Dezember, am Xantener Krankenhaus die Corona-Impfung bekommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Klinikleitung hat sich um ausreichend Impfstoff gekümmert.

Das St. Josef Hospital in Xanten unterstützt die Impfkampagne im Kreis Wesel: Am Samstag, 18. Dezember, können Bürgerinnen und Bürger zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr im Krankenhaus den kostenloses Schutz vor Corona bekommen. „Wir haben uns um eine ausreichende Anzahl an Impfdosen bemüht und dank der Unterstützung durch den Kreis Wesel und des Ministeriums sehr schnell eine Lieferung organisieren können“, erklärten Geschäftsführer Michael Derksen und Marco Plum. Die Initiative für die Impf-Aktion sei aus der Belegschaft gekommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Menschen aus Xanten und Umgebung nun diese zusätzliche Möglichkeit für ihre Impfung bieten können.“