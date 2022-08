Nachfolger für Dirk Mülders gesucht : Nach 1084 Tagen feiern die Helenen wieder Schützenfest

Der 2019er-König Dirk Mülders mit Königin Michaela Hemmers und dem Throngefolge. Foto: Helge Boehle / Photo & Art

Xanten Bald endet für Xantens Helenen eine mehr als 1000 Tage lange Zwangspause: 2020 und 2021 musste ihr Schützenfest ausfallen, aber in diesem Jahr dürfen sie wieder feiern. Ein Überblick, was geplant ist.

Darauf haben die Helenen 1084 Tage warten müssen: Die St.-Helena-Schützenbruderschaft Xanten feiert wieder Schützenfest. Eingeläutet wird es am Freitag, 26. August, mit dem Helenentag und dem Fest zu Ehren der Patronin, der heiligen Helena.

So richtig los geht es eine Woche später, am Freitag, 2. September, mit einem Zapfenstreich: Nach dem Gottesdienst wird die Bruderschaft gegen 21 Uhr mit einem Fackelzug zum Marktplatz ziehen. Dort wird zu Ehren des scheidenden Königs Dirk Mülders der Zapfenstreich vom Landesspielmannszug Blau-Weiß und dem Musikverein Vynen gespielt. Das wird nach mehr als 1000 Tagen Regentschaft auch der letzte offizielle Auftritt des Königspaares mit seinem Throngefolge sein.

Einen Tag später wird es spannend: Am Samstag, 3. September, soll der neue Regent oder die neue Regentin ermittelt werden. Das Vogelschießen mit der Armbrust startet um 15 Uhr, in diesem Jahr wieder am Historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg. „Wir hoffen, dass nach zwei Jahren Pause viele dem Ruf folgen, wenn es dann heißt: Königsaspiranten vortreten!“, so der Vorstand. Wegen der Corona-Pandemie hatte die St.-Helena-Bruderschaft 2020 und 2021 kein Schützenfest feiern können, genauso wie andere Bruderschaften und Schützenvereine.

Am nächsten Morgen geht es weiter: Am Sonntag, 4. September, weckt der Landesspielmannszug Blau-Weiß den neuen König oder die neue Königin. Am Nachmittag folgt das Kinderschützenfest auf dem Fürstenberg: Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Kinderkönigin Amadea Kropmann. Beim Preisschießen mit der Armbrust dürfen alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren mitmachen, vor Ort muss nur die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Der Schuss auf die Königswürde ist dagegen den Kindern und Enkeln der Vereinsmitglieder vorbehalten. „Zum Rahmenprogramm gehört jedoch noch mehr“, sagt Brudermeister Markus Bonn. Für Kinder gibt es Spielstraße, Hüpfburg und Tombola. Auch für die Erwachsenen wird eine Verlosung organisiert.

Eine Woche später geht es weiter: Am Samstag, 10. September, tritt die Bruderschaft auf dem Marktplatz an und ehrt mit einer Parade um 18 Uhr die neuen Majestäten. Anschließend feiern die Helenen im Schützenhaus, den Krönungsball. Gäste sind herzlich willkommen, wie an allen Tagen, betont der Vorstand: „Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns!“ Die Helenen hoffen, eine Förderung aus dem Programm „Neustart miteinander“ des NRW-Heimatministeriums zu erhalten.

(wer)