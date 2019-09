Öffentliche Gebäude : Sporthallenreinigung ist ein Sorgenkind

Xanten Grundsätzlich läuft das Säubern der stadteigenen Gebäude gut und ist preiswerter als durch eine Privatfirma. Nur wenn in den Hallen abends noch ein Training oder Spiel stattfindet, gibt es manchmal am nächsten Tag Beschwerden.

Die Stadt hat mit der Gebäudereinigung in Eigenregie weitgehend gute Erfahrungen gemacht. Eine Ausnahme bilden die Sporthallen, wenn am Vorabend Spiele oder Vereinstraining stattgefunden haben. Am nächsten Morgen zum Schulbeginn sollte eigentlich alles wieder sauber sein. Doch das Rathaus erreichen immer wieder Klagen von Schulen, dass die Sportstätten nur unzureichend gesäubert seien. „Insbesondere in Fällen von Krankheits- oder Urlaubsvertretungen entstehen hier oft Probleme“, schreibt die Stadt in ihrem Bericht an den Verwaltungsrat des Dienstleistungsbetriebs (DBX). Sie will daher prüfen, ob die Turnhallenreinigung als besonderer Fall ein externer Anbieter übernehmen könnte.