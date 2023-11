„Irgendwann ist der Punkt gekommen“ Sport Herbst in Xanten schließt – Räumungsverkauf bis Ende des Jahres

„Mens sana in corpore sano“ (gesunder Geist in gesundem Körper) soll der römische Dichter und Satiriker Juvenal vor rund 2000 Jahren gesagt haben – dem könnte Joachim Herbst nur zustimmen, der sich selbst gerne scherzhaft mit einem praktischen Arzt vergleicht. Und er kann allen, die Sport treiben (wollen), die nötigen „Zutaten“ verkaufen, die sie dafür benötigen: Markenschuhe und Fußbälle, Trainings- und Badeanzüge, Tennissocken und -bälle, Griff- und Physiobänder, Tischtennisschläger, Textilien auch aus dem Outdoor-Sportbereich und vieles mehr. Allerdings nur bis zum 31. Dezember. Dann schließen Barbara und Joachim Herbst das Sportgeschäft an der Marsstraße 49. Für immer, nicht nur über Silvester.