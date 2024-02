Spielwarengeschäft in Xanten Hampelmann öffnet am 8. März wieder

Die Renovierung des Spielwarengeschäfts Hampelmann in Xanten ist bald abgeschlossen. Die Wiedereröffnung ist am Freitag, 8. März. Das kündigte die neue Inhaberin Anika Schniederjann an. „Wir können es kaum erwarten und freuen uns riesig“, schrieb sie auf der neuen Facebookseite des Spielwarengeschäfts. Die Wiedereröffnung wird groß gefeiert: Am Freitag, 8. März, und auch am Samstag, 9. März, können sich Kinder auf eine Hüpfburg vorm Geschäft, auf Popcorn, Zuckerwatte und Eis freuen.