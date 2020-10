Aufwertung von Wohnviertel : Xanten baut Spielplatz für 290.000 Euro um

Xanten Ein Klettergerüst, ein barrierefreies Karussell, ein Matsch-Tisch und noch mehr: Die Spielfläche am Wilskamp in Xanten wird erneuert. Die Stadt und das Land investieren dafür 290.000 Euro.

Mit Unterstützung durch das Land NRW investiert die Stadt Xanten rund 290.000 Euro in das Wohnviertel Hochbruch und lässt den Spielplatz am Wilskamp erneuern. Bis Ende des Jahres wird eine Baufirma neue Spielgeräte errichten, den angrenzenden Weg asphaltieren und zusätzliche Laternen aufstellen, um den Durchgang von der Heinrich-Lensing-Straße zum Holzweg besser zu beleuchten. Die Fördermittel in Höhe von 260.000 Euro stammen aus dem „Investitionspakt – Soziale Integration im Quartier“ des Landes NRW. Xanten selbst übernimmt einen Anteil von rund 30.000 Euro.