Hochbruch-Quartier in Xanten : Spielplatz am Wilskamp für rund 300.000 Euro umgebaut

Der Spielplatz Wilskamp/Heinrich-Lensing-Straße ist von der Stadt erneuert worden. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Über Jahre war der Spielplatz am Wilskamp in Xanten in keinem guten Zustand mehr. In den vergangenen Monaten ist die Fläche deshalb für mehrere Hunderttausend Euro umgebaut worden. Kinder können sich auf neue Spielgeräte freuen.

Der Spielplatz am Wilskamp ist nach dem Umbau in den vergangenen Monaten wieder freigegeben worden. Auf dem Gelände wurden zahlreiche Spielgeräte und Sitzgruppen aufgebaut. Der danebenliegende Weg wurde asphaltiert, dessen Beleuchtung erneuert und auf LED umgestellt. Wie die Verwaltung mitteilte, kostete der Umbau, wie geplant, rund 300.000 Euro und wurde mit Hilfe einer Förderung des Landes NRW aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ finanziert.

Das Gelände mit dem Spielplatz habe für das Quartier Xanten-Hochbruch eine hohe Bedeutung und vor dem Umbau erhebliche Mängel aufgewiesen, erklärte die Stadt. Die Arbeiten auf der Fläche hätten im Herbst begonnen. Die Freigabe erfolgte vor einigen Tagen, wie aus der Mitteilung der Verwaltung hervorging. Daran nahmen Bürgermeister Thomas Görtz sowie Michael Lehmann und André Overfeld vom städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) teil. Die Presse war nicht eingeladen.

Eine frühere Freigabe des Geländes für die Öffentlichkeit sei aus mehreren Gründen nicht möglich gewesen, erklärte die Stadtverwaltung weiter. Zum einen seien verschiedene Materialien wegen der Corona-Pandemie erst mit Verzögerung geliefert worden. Zum anderen sei der schon vor längerer Zeit eingesäte Rasen wegen der lang anhaltenden kalten Witterung zunächst nicht angewachsen. Nach der Freigabe hätten viele Kinder und Eltern begeistert auf die neue Spielfläche reagiert, berichtete Görtz.

Auf den rund 2500 Quadratmetern wurden vier Spielinseln für unterschiedliche Altersgruppen errichtet. Unter anderem wurden ein Wasser- und Matschspielplatz, eine Kletterspinne, ein Seilzirkus und ein Tipi-Karussel aufgebaut. Außerdem wurde eine Rollstuhlfahrerwippe als barrierefreies Spielgerät neben dem Weg platziert. Im Vorfeld waren Kinder aus der Umgebung und von der benachbarten evangelischen Kita an der Planung beteiligt. Ihre Ideen seien beim Umbau berücksichtigt worden, erklärte die Verwaltung.

(wer)