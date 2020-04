Am vergangenen Wochenende (4. und 5. April 2020) war schon die Zufahrt zur Rheinfähre gesperrt worden, nachdem sich dort viele Menschen getroffen hatten. Xantens Bürgermeister Thomas Görtz sprach sich anschließend für ein „Ausflugsverbot“ aus, weil sich die Abstandsregeln und die Kontaktsperren sonst kaum umsetzen ließen, wie er in einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet schrieb. Die NRW-Landesregierung verschärfte die Regeln zwar nicht, bat die Bevölkerung aber, dass sie auf touristische Ausflüge verzichte.