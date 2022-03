Spenden für Ukraine gesammelt : Ein Tsunami der Hilfsbereitschaft erreicht Lüttingen

Xanten Die St. Pantaleon Bruderschaft Lüttingen sammelte Spenden für die Menschen in der Ukraine – und war überwältigt von der Resonanz. „Wenn es darauf ankommt, hält das Dorf zusammen“, sagte eine Lüttingerin.

„Meine Tochter hat mich gefragt, ob wir nicht irgendetwas tun können für die Menschen in der Ukraine“, erklärt Bernhard Hußmann, Brudermeister der St. Pantaleon Schützenbruderschaft Lüttingen. Das ist leicht gesagt, denn für die Lagerung von Hilfsgütern fehlt der Platz, und ein rascher Transport in das Kriegsgebiet in der Ukraine ist ohne Lastwagen und Fahrer mit Ortskenntnis nicht möglich.

Hilfe kam von den befreundeten Schützenbrüdern aus Wachtendonk. „Dort gibt es eine Spedition, in der ukrainische Fahrer beschäftigt sind, die sich bereit erklärt haben, die Hilfsgüter direkt zu den Betroffenen zu bringen“, freut sich Hußmann, der mit seinen Schützenbrüdern sofort in den sozialen Netzwerken den Aufruf startete, am Samstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr Spenden zum Schützenplatz in Lüttingen zu bringen.