Haushaltsdebatte in Xanten : SPD will Grundsteuer B erst später erhöhen

Info

Stimmungsbild Eine deutliche Mehrheit im Stadtrat sieht die Notwendigkeit, die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen. Aber einige Mitglieder sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dagegen, zum Beispiel FBI und Fox. Die CDU will für die Steuererhöhung stimmen. Wenn auch die Grünen dafür sind, reicht es zur Mehrheit. Am Donnerstag stimmt der Stadtrat darüber ab.

Linke lehnt Haushalt ab Die Xantener Stadtverordnete Christina Appel von der Partei Die Linke hat angekündigt, dass sie den Haushaltsentwurf der Verwaltung ablehnen wird. Auf Anfrage unserer Redaktion kritisierte sie, dass der Haushalt der Stadt oft durch Grundstücksverkäufe oder Steuererhöhungen finanziert werde. Sie forderte, dass die Verwaltung weniger Gutachten in Auftrag gebe. Außerdem sprach sie sich wie die FBI und auch die SPD für eine eigene Wohnungsbaugesellschaft in Xanten aus. Die Stadt brauche mehr bezahlbare Wohnungen, erklärte Appel. Sie ist die einzige Vertreterin der Linken im Xantener Stadtrat.

Vorschlag für interfraktionelle Zusammenarbeit Im Rat hat die fraktionslose Stadtverordnete Anja Buchmann genauso wie andere Mitglieder auch nur eine Stimme, aber sie könnte wichtig werden, wenn die Politik über die Steuerfrage entscheidet. Sollten alle stimmberechtigten 41 Ratsmitglieder anwesend sein, müssen 21 die Hand heben, damit die Verwaltung eine Mehrheit für ihren Vorschlag bekommt. Auf Anfrage kündigte Buchmann an, dass sie die geplante Steuererhöhung unterstützen will. Angesichts der Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch die Corona-Krise wisse sie nicht, wie sonst verantwortungsvoll Politik gemacht werden könne, erklärte die Ratsfrau. Sie sprach sich auch für mehr Stellen in der Verwaltung aus. Insbesondere mache sie sich für die Schaffung von Ausbildungsplätzen stark, „um die Personalsituation mittelfristig zu entspannen“. Sie äußerte aber auch die Sorge, dass die finanzielle Lage der Stadt schwieriger werde. Die Belastungen durch die Pandemie müssten irgendwann bezahlt werden. Sie befürworte deshalb eine interfraktionelle Zusammenarbeit, „um Ideen zu generieren, wie die Einnahmen der Stadt langfristig gesteigert werden können“.