Volker Markus trat nicht mehr an : SPD wählt Theo Neu zum Vorsitzenden

Der neu gewählte Vorstand der Xantener SPD um den Vorsitzenden Theo Neu (3.v.l.). Foto: RP/Markus Werning

Xanten In Xanten wird die SPD nun von Theo Neu angeführt. Er wurde auf der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden gewählt. Volker Markus trat für das Amt nicht mehr an, bleibt aber im Vorstand.

Der Xantener Ortsverein der SPD hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Jahreshauptversammlung im Restaurant Neumaier wählten die Anwesenden am Dienstagabend einstimmig Theo Neu in dieses Amt. Der 56-Jährige sprach in seiner ersten Rede als Xantens SPD-Vorsitzender von einer „Riesen-Verantwortung“, er habe mit sich gerungen, ob er diese Aufgabe übernehme, er danke für das Vertrauen der Mitglieder. Er wolle den Ortsverein nach vorne bringen und daran arbeiten, dass die Mitgliederzahl wieder steige, nachdem sie zuletzt stagniert oder leicht gesunken sei. Deshalb werde die Jugend eines der Themen der nächsten Jahre sein. „Die Jugend ist unsere Zukunft.“

Neu ist Nachfolger von Volker Markus, der nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiert hatte. Für diese Entscheidung nannte er vor allem zwei Gründe. Zum einen sei es in den vergangenen Jahren viel Arbeit gewesen, da er ein Vorstandsamt nicht nur in der SPD, sondern auch in anderen Vereinen habe. Zum anderen habe er festgestellt, dass sich die Arbeit für die SPD und die Arbeit für den VdK manchmal schwer trennen lasse. Aber auch der Sozialverband, dessen Vorsitzender er in Xanten ist, trete politisch auf. Deshalb wolle er bei der SPD nicht mehr in der vordersten Reihe stehen. Bei öffentlichen Äußerungen des VdK in den vergangenen Jahren hatte sich Markus zurückgehalten und den zweiten Vorsitzenden Michael Schumacher sprechen lassen, weil ihm vorgeworfen wurde, die Interessen von VdK und SPD zu vermischen.

Markus kandidierte aber für das Amt des Schriftführers. Er wurde mit deutlicher Mehrheit gewählt, bleibt also im Vorstand der Xantener SPD. Neu dankte ihm für sein Engagement für die Partei und auch dafür, dass er in den vergangenen Jahren ihm „immer mit Rat und Tat“ geholfen habe, als er das Amt des Kassierers übernommen habe. „Er hat mir vom ersten Tag an zur Seite gestanden“, sagte Neu über seinen Vorgänger Markus.

Insgesamt besteht der neue Vorstand aus neun Mitgliedern. Erster Stellvertreter ist wieder Olaf Finke, der auch die Fraktion der SPD im Stadtrat anführt. Zweite Stellvertreterin ist Marion Nasskau, das Amt der Kassiererin übernimmt Sabine Wrobel. Außerdem wurden vier Besitzerinnen und Beisitzer gewählt: Hans-Gerd van Bentum, Maria Schönfelder, Johannes Wienemann und Dana Markus.

Neu dankte allen dafür, die sich in den vergangenen Wahlkämpfen engagiert haben und im Vorstand mitarbeiten. „Solche Menschen brauchen wir in der Partei.“ Nach diesem Abend sei er zuversichtlich für die Zukunft. „Wir können aus dieser Veranstaltung mit großer Zufriedenheit herausgehen.“

