Frühjahrsempfang im Rathaus : Xantens SPD sorgt sich um Europa

Xanten Beim Frühjahrsempfang in Xanten riefen die Sozialdemokraten die Bevölkerung dazu auf, am 26. Mai wählen zu gehen.

Es ist erst zweieinhalb Jahre her, dass Marion Nasskau in die SPD eingetreten ist. „Du kannst nicht nur den Fernseher anschreien, Du musst etwas tun“, habe sie sich 2016 gedacht, berichtete die Xantenerin am Wochenende. Die Briten hatten damals für den Austritt aus der Europäischen Union (EU) gestimmt und die US-Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Also ging Nasskau selbst in die Politik.