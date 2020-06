Straßenverkehr in Xanten : SPD fordert Tempo-Kontrollen in Wardt und Obermörmter

Xanten Nach Angaben der SPD beklagen sich Anwohner in Wardt und Obermörmter über zu schnelle Autofahrer. Die Sozialdemokraten fordern deshalb in beiden Xantener Ortsteilen Geschwindigkeitskontrollen – wenn möglich, sogar dauerhaft.

Die SPD spricht sich für Geschwindigkeitskontrollen in den Xantener Ortsteilen Wardt und Obermörmter aus. Zur Begründung schriebt sie in einem Antrag an die Stadtverwaltung, dass der Straßenverkehr wieder zugenommen habe, nachdem die Corona-Regeln gelockert wurden. Vor allem in Wardt und Obermörmter hätten viele Anwohner das Gefühl, dass die Autofahrer zu schnell führen. Deshalb beantrage die SPD, dass in auf den Straßen Am Meerend in Wardt und an der Ecke Reeser Straße / Papenweg in Obermörmter die Geschwindigkeit kontrolliert werde. Es solle auch geprüft werden, ob an beiden Standorten eine stationäre Tempo-Überwachung installiert werden könne.