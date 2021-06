Bezahlbarer Wohnraum : SPD fordert Wohnungsgesellschaft für Xanten

Ehrungen bei der SPD (v.l., vorne): Hans-Gerd van Bentum, Siegfried Lauff und Helmut Scholten mit dem Landtagsabgeordneten René Schneider (hinten, l.) und dem Bundestagskandidaten Rainer Keller. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Stadt Xanten müsse selbst mehr dafür tun, damit bezahlbarer Wohnraum entstehe, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Finke. Auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins ging es auch um Betrugsfälle in Testzentren und die Folgen der Corona-Krise.

Die Xantener SPD hat ihre Forderung bekräftigt, wonach die Stadt eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gründen sollte, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Es ist erfolgversprechender, wenn man es selbst macht, als wenn man sich auf andere verlassen muss“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Finke auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins in der vergangenen Woche. Deshalb hätten sich die Sozialdemokraten auch dagegen ausgesprochen, dass die Stadt ihren Anteil an der Grafschaft Moers erhöht. Xanten hätte dafür einen Kredit über 750.000 Euro aufgenommen, aber kaum mehr Einfluss auf die kommunale Wohnungsgesellschaft bekommen, sagte Finke. Pläne für den Aufbau einer eigenen kommunalen Wohnungsgesellschaft in Xanten gibt es aber noch nicht.

Die Stadt hatte sich in den vergangenen Jahren darum bemüht, ihren Anteil von 2,74 Prozent an der Grafschaft Moers auf etwa elf Prozent zu erhöhen. Dafür wollte sie dem größten Gesellschafter, dem Kreis Wesel mit 87,42 Prozent, Anteile abkaufen. Die Verwaltung hatte den Betrag auch schon im Haushalt eingeplant, aber sie hätte dafür einen Kredit aufnehmen müssen. 2018 hatte sich der Stadtrat noch dafür ausgesprochen. Vor wenigen Wochen stimmte dagegen eine Mehrheit gegen den Kauf von weiteren Anteilen an der Grafschaft Moers. Hintergrund ist die finanzielle Lage der Stadt. Im Mai beschloss der Rat eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer, um ein Millionen-Defizit in diesem Jahr zu verhindern.

In der Sitzung der Xantener SPD ging es auch um überregionale Politik. Der Ortsverein hatte den Landtagsabgeordneten René Schneider, der erneut zur Wahl antreten will, und den Bundestagskandidaten Rainer Keller eingeladen. Beide nutzten die Gelegenheit, um für ihre Positionen zu werben. Der Landtagswahlkampf werde von zwei Themen bestimmt werden, sagte Schneider: Das eine werde der Umweltschutz sein. Wenn die Firmen selbst nicht genug dafür unternähmen, müsse die Politik sie dazu antreiben. Dabei sollten aber die Arbeitsplätze gesichert oder neue geschaffen werden. Das zweite Thema werde die Corona-Pandemie sein. Dabei werde es unter anderem um die Folgen der Krise für Kinder und Familien gehen und wie die Politik ihnen helfen könne. Der Landtag von NRW wird am 15. Mai 2022 gewählt.

Keller kritisierte in seiner Rede die Politik von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Es gebe immer noch nicht genug Impfstoff, obwohl Spahn es anders angekündigt habe, und die Verordnung für die Testzentren sei eine „Einladung zum Betrug“ gewesen. Das sei von einigen auch ausgenutzt worden. Bund und Länder haben in der vergangenen Woche beschlossen, dass die Testverordnung verschärft wird, nachdem Betrugsfälle bei Corona-Schnelltests bekannt geworden waren. Keller kandidiert im September im Wahlkreis 113 (Wesel 1) für den Bundestag.