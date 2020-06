Kinderbetreuung in Xanten : SPD fordert Abschaffung der Ü3-Stichtagsregelung

Kinderbetreuung in Xanten

Jacken und Taschen in einer Kita: Die SPD fordert die Abschaffung der Ü3-Stichtagsregelung im Kreis Wesel (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Xanten Die SPD in Xanten kritisiert die Ü3-Stichtagsregelung in der Kinderbetreuung als „unfair und nicht nachvollziehbar“. Einige Familien müssten dadurch höhere Beiträge zahlen als andere. Die Regelung müsse abgeschafft werden, fordert die SPD.

Markus macht die Auswirkung der Stichtagsregelung an einem Beispiel deutlich: Angenommen, die Eltern hätten ein Jahreseinkommen von 49.000 Euro, ihr Kind besuche eine Kita (35 Stunden pro Woche) und werde im Dezember drei Jahre alt. „Statt des monatlichen Ü3-Betrages von 77 Euro zahlen die Eltern bis zum Sommer den höheren U3-Betrag von 142 Euro“, kritisierte Markus. „Das sind dann in der Summe 455 Euro, die bis zum Ende des Kita-Jahres trotzdem mehr gezahlt werden müssen, obwohl das Kind bereits in der Ü3-Betreuung ist.“ Familien, deren Kinder vor dem 1. November das dritte Lebensjahr vollendeten, zahlten dagegen sofort den geringeren Ü3-Satz.