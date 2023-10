Familienfest auf Marktplatz Xantens SPD spricht mit Bürgern über Politik

Die Xantener SPD hat am Freitag auf dem Marktplatz ein Familienfest gefeiert, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und mit ihnen über die Politik in Stadt, Land und Bund zu diskutieren. Als er 2022 zum neuen Vorsitzenden des Ortsvereins gewählt wurde, habe er angekündigt, dass die Sozialdemokraten transparenter werden wollten, sagte Vorsitzender Theo Neu. Deswegen wolle die Xantener SPD den Bürgern mit Veranstaltungen wie dem Familienfest die Möglichkeit geben, mit den Sozialdemokraten darüber zu sprechen, was bisher gut gelaufen sei und was nicht. Dazu lud der Ortsverein zu Essen oder Getränken ein. Er bot ein Gewinnspiel an. Außerdem sammelte er Spenden, die an die Sozialstiftung Xanten gehen sollen.