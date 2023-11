Bürgerservice, Außengastronomie, Dosenwerfen Xantens SPD ist zufrieden mit ihrer Arbeit

In ihrer Mitteilung erinnerte die SPD an verschiedene Themen, die sie aufgegriffen hatte. Als Beispiele nannte sie „die Sorgen aus der Gastronomie“ und „die Reduzierung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger“. Dazu seien Anträge an die Verwaltung gestellt worden. Einige dieser „strittigen Sachverhalte“ hätten „zu einem zufriedenstellenden Ergebnis“ gebracht werden können. Weitere Anträge hätten sich mit der „Verkehrssituation in der Innenstadt (Pflanzkübel)“ oder mit der Gestaltungssatzung befasst.