Bombenfund in Xanten : Spaziergänger finden Nebelgeschoss im Heeser Wald

Das britische Nebelgeschoss lehnte im Heeser Wald an einem Baum. Foto: Heidrun Jasper

Xanten-Birten Der Kampfmittelexperte hatte keine Mühe. Die Granate war leer und somit harmlos. Trotzdem sei es richtig, solche Sachen zu melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

Eine Fußgängerin hat am Mittwochvormittag beim Spaziergang in Birten einen rätselhaften Fund gemacht. Sie fand ein rostiges Stück Eisen, das an einen Baum angelehnt war und das sie für möglicherweise explosiv hielt. Die Frau informierte das Ordnungsamt der Stadt. Das wiederum alarmierte den Kampfmittelräumdienst. Zuletzt stellte sich das Relikt aus Kriegstagen als harmlos heraus.

„Gib‘ mal einen Hammer“: Mit geschultem Auge hat Frank Höpp die Lage erfasst, die sich ihm mittags in dem Waldstück in Birten bot. Die Sorge der Spaziergängerin, die das vermeintliche 20 Zentimeter lange Geschoss, das mit dem unteren Ende im Boden steckte und am Baum nah der Straße Zur Maikamer lehnte, entdeckt hatte, war unbegründet. Die Schläge mit dem Hammer bewiesen, was der Fachmann vom Kampfmittelräumdienst vermutet hatte: Das Geschoss war leer. Er konnte es mühelos aus der Erde ziehen, das untere Ende war offen.„Das ist englisches Nebelgeschoss“, erklärte der Truppführer des Kampfmittelräumdienstes: „Ein 25 Pownder.“ Den habe mit Sicherheit jemand gefunden, dessen Hobby es sei, in Wald und Flur nach Kriegsmaterial zu suchen. „So ein Geschoss lehnt nicht einfach an einem Baum.“ Es sei aber absolut richtig, solch einen Fund auf keinen Fall selbst zu „entsorgen“, sondern Ordnungsamt oder Feuerwehr zu informieren.

Frank Höpp vom Kampfmittelräumdienst gab Entwarnung. Das rostige Fundstück aus dem Zweiten Weltkrieg war völlig harmlos. Foto: Heidrun Jasper