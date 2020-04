Deutlicher Mitgliederzuwachs : VdK Xanten wächst weiter

Xanten Mitglieder-Zahl steigt so stark wie seit 1949 nicht. Verband schaltet Corona-Hotline.

Im vergangenen Jahr sind in Xanten 102 Menschen in den Sozialverband VdK eingetreten. Das war der höchste absolute Zuwachs seit der Gründung des Ortsverbandes 1949, wie der Vorsitzende Volker Markus im Geschäftsbericht für 2019 schreibt. In den ersten Monaten des neuen Jahres sind weitere 35 Menschen eingetreten. Der VdK zählt deshalb im Moment 647 Mitglieder in Xanten (Stand: 31. März 2020). Das Durchschnittsalter liegt bei 62,8 Jahren.