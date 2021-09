Unterstützung durch Sozialstiftung : Xantener Vereine bekommen Geld für die Jugendarbeit

Xanten Auch in diesem Jahr werden Xantener Vereine von der Sozialstiftung der Stadt wieder unterstützt. Das Geld geht in die Jugendarbeit. Im Durchschnitt bekommt jeder Verein mehrere Hundert Euro.

Die Sozialstiftung der Stadt Xanten unterstützt die Jugendarbeit von 39 Vereinen in der Stadt in diesem Jahr mit insgesamt 24.400 Euro. „Auch in Zeiten, in denen die Vorgaben zur Jugendarbeit alle Vereine, Betreuerinnen und Betreuer sowie deren Eltern und Kinder vor besondere Herausforderungen stellen, ist es wichtig, Angebote für Kinder und Jugendliche in einem zulässigen und verantwortbaren Umfang aufrecht zu erhalten“, teilte Xantens Sozialstiftung mit. „Ein ,Corona-Pausejahr’ kam daher für den Vorstand der Sozialstiftung nicht in Frage, auch wenn die Vereine einige Angebote absagen müssen.“