Historisches Gebäude in Xanten : Sozialstiftung soll ehemalige Bürgermeisterei Wardt kaufen

Historisches Gebäude in Xanten

Xanten Der Stadt Xanten gehört ein historisches Gebäude in der Innenstadt: die ehemalige Bürgermeisterei Wardt. Die Verwaltung schlägt vor, die Immobilie zu verkaufen, um einen Erlös damit zu erzielen – trotzdem soll das Gebäude im städtischen Besitz bleiben.

Xanten will ein historisches Gebäude verkaufen, es soll aber im öffentlichen Eigentum bleiben: Die Verwaltung schlägt der Politik vor, dass die Sozialstiftung Xanten die ehemalige Bürgermeisterei Wardt am Kapitel 7 übernimmt. „Davon würden beide Seiten profitieren“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz unserer Redaktion. „Man kann von einer Win-win-Situation sprechen.“ Die Sozialstiftung war vom Stadtrat in den 1990er Jahren als selbstständige örtliche Stiftung errichtet worden.