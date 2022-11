Kinderschutzbund startet Geschenkaktion in Xanten und Sonsbeck : Ukraine-Krieg macht sich am Wunschbaum bemerkbar

Arbeiten Hand in Hand für notleidende Kinder (v.l.): Agnes Quinders, Jörg Giesen, Jonny Casselly, Katja Ververs, Willi Tenhagen und Markus Hans. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck/Xanten Der Kinderschutzbund startet in Xanten und Sonsbeck seine Geschenkaktion für bedürftige Familien. Mehr Wünsche als je zuvor hängen an den Tannen. Nicht nur wegen der Flüchtlingswelle, auch die Inflation bringt Familien in Not.

Es sind oft ganz praktische Dinge, die sich die Kinder aus Xanten und Sonsbeck wünschen: Duschgel steht zum Beispiel auf einer der gelben Papierhände geschrieben. Eine Jogginghose, Größe 158, ist auf einer anderen Karte zu lesen. Zwischen den Tannenzweigen sind aber auch Herzenswünsche zu finden: Die fünfjährige Nicole etwa würde sich über ein Bastelset freuen, die siebenjährige Marie hätte gerne eine Kids-Uhr unterm Christbaum, während sich Marcus, 13 Jahre, das Gesellschaftsspiel „Concept“ wünscht.

Die Namen der Kinder sind verfremdet, sie kommen aus Familien mit finanziellen Problemen. Für viele von ihnen wird’s nur dank der Wunschbaumaktion des Kinderschutzbundes überhaupt ein Geschenk zu Weihnachten geben. „Kein Kind geht leer aus“, verspricht die Leiterin des Ortsverbands Xanten/Sonsbeck, Katja Ververs. Wissend, dass die Aktion in diesem Jahr vor einigen Herausforderungen steht.

Auf jeder Wunschhand steht das Alter des Kindes und sein Wunsch. Die Namen sind verfremdet, um die Anonymität zu wahren. Die Pseudonyme geben aber Aufschluss über das Geschlecht des Kindes. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Geschenke sollten neu und kindgerecht sein Wunschbäume Die Wunschbäume stehen im Sonsbecker Rathaus und in der Sparkasse am Europaplatz in Xanten. Jeder darf sich eine Hand abhängen, um den entsprechenden Wunsch zu erfüllen – für bis zu 25 Euro. Abgabe Die Geschenke sollten neu und kindgerecht sein und ansprechend verpackt bis Freitag, 15. Dezember, am Sonsbecker Rathaus, in der Kinderoase, Hochstraße 98, oder in der Sparkassen-Filiale abgegeben werden. Die Wunschkarte bitte auf das Päckchen kleben.

Denn die Zahl der bedürftigen Familien ist auf ein Rekordhoch gewachsen. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen machen sich auch am Wunschbaum bemerkbar. Die Tanne im Sonsbecker Rathaus wird nach und nach mit insgesamt 150 Wunschkarten bestückt, weitere 30 Wünsche hängen in der Sparkassen-Geschäftsstelle am Europaplatz in Xanten. Mehr als je zuvor. Allein zum Vorjahr ist die Anzahl um 63 gestiegen.

„Wir haben momentan natürlich viele Flüchtlingsfamilien in Xanten und Sonsbeck“, erklärt Ververs. Aber auch die Energiekrise und die explodierenden Preise brächten zunehmend viele Menschen in finanzielle Bedrängnis. Der Kinderschutzbund betreut im Ortsverband aktuell 23 Familien. Und Ververs weiß, dass es vielen nicht leicht fällt, um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen.

Im vergangenen Jahr wurde sie nur per Zufall auf eine stark notleidende Familie aufmerksam. Dem Vater mit vier Kindern sollte einen Tag vor Weihnachten der Strom abgestellt werden, weil er seine Rechnungen nicht bezahlen konnte. „Bei unserem Besuch stellte sich heraus, dass auch der Kühlschrank leer war, dort nicht einmal Grundnahrungsmittel drin waren“, erzählt die Sonsbeckerin. Selbst Kleidung habe gefehlt, sodass sich die Jungs eine Jeans teilten.

Ververs reagierte ganz unbürokratisch und fuhr trotz ihrer freien Tage mit den Kindern ins Einkaufszentrum, um sie einzukleiden. „Sie sagten ständig, sie bräuchten nichts, und haben sich – ich weiß gar nicht wie oft – bedankt“, berichtet Ververs. „Ich fuhr an diesem Tag weinend nach Hause, weil so etwas in Deutschland möglich ist.“ In diesem Jahr hängen die Wünsche der vier am Wunschbaum, zusammen mit denen vieler anderer Kinder zwischen vier Monaten und 17 Jahren mit ähnlichen Schicksalen.

Den Organisatoren ist bewusst, dass die Energiekrise und Inflation derzeit allen Bürgern zu schaffen machen. Selbst wer nicht in finanzieller Notlage sei, achte verstärkt aufs Geld, weiß Ververs. „Die Spendenbereitschaft hat in diesem Jahr stark nachgelassen“, sagt sie. „Der Fokus rückt durch die Krisen anderswo hin.“ An ihrem Versprechen hält sie allerdings fest. Übriggebliebene Wünsche werden von den Ehrenamtlern aus eigener Kasse erfüllt.

In diesem Zusammenhang haben sie eine dringende Bitte: Wer eine Wunschkarte nehme, das Geschenk aber doch nicht besorgen könne, solle die Karte wieder zurückhängen oder in den Briefkasten an der Kinderoase oder am Rathaus einwerfen. Im letzten Jahr seien 20 Wunschhände nicht zurückgekommen – ebenfalls ein trauriger Rekord. „Einen Wunsch nicht erfüllen zu können, ist nicht schlimm“, betont Agnes Quinders, Schirmherrin des Kinderschutzbunds. Es sei jedoch schwierig, in letzter Minute losziehen zu müssen, um das entsprechende Geschenk zu kaufen. Gerade, da es in diesem Jahr eventuell Lieferengpässe geben könnte.

Ein Geschenk ist den Kindern der Wunschbaumaktion auf jeden Fall sicher: Der Direktor des Xantener Weihnachtscircus, Jonny Casselly junior, der in diesem Jahr als Pate fungiert, hat spontan entschieden, alle vom Kinderschutzbund betreuten Familien in eine Zirkusvorstellung einzuladen. Die Flüchtlingsfamilien werden derweil von der Gemeindeverwaltung in eine Show begleitet – zu vergünstigten Preisen des Zirkus’. Casselly erklärte: „Die Schicksale der Kinder berühren mich sehr.“

(beaw)