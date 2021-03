Benefiz-Konzert von Alko SBK : Sonsbecker Show bringt Tafel fast 4000 Masken ein

Sonsbeck/Xanten Die Sonsbecker Festival-Organisatoren Alko SBK haben mit einer Benefiz-Show im Internet Spenden zur Unterstützung der Xantener Tafel gesammelt. Mit großem Erfolg. Headliner war die Ska-Band Los Placebo.

Wenn die Truppe der Allgemeinen Konzertorganisation Sonsbeck (Alko Sbk) eine Show auf die Beine stellt, kann man von einem Erfolg eigentlich schon ausgehen. Das Rock am Dick ist immer schon Wochen vorher ausverkauft, überregionale Bands reißen sich darum, bei dem Festival auf der Bühne zu stehen. Doch der Erfolg des spontan ausgerichteten Online-Konzertes Benefiz Bonanza versetzte selbst die Organisatoren ins Staunen. Fast 2000 Euro kamen bei dem per Youtube und Video-Konferenz übertragenen Live-Gig zusammen. Investiert wurde das Geld in FFP2-Masken für die Xantener Tafel.