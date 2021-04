Campingplatz zwischen Xanten und Sonsbeck : Schwelbrand in Wohnwagen – Bewohner verhindern Schlimmeres

Schwelbrand in Wohnwagen – Bewohner verhindern Schlimmeres

Xanten/Sonsbeck Auf einem Campingplatz zwischen Xanten und Sonsbeck ist am Dienstagabend in einem Wohnwagen ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Bewohner reagierten vorbildlich, wie die Feuerwehr später berichtete.

Die Sonsbecker Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Schwelbrand in einem Wohnwagen gelöscht. Ein Trupp ging dafür mit Atemschutzmasken in das Fahrzeug hinein, wie die Einsatzkräfte unserer Redaktion berichteten. Auch von außen wurde der Schwelbrand gelöscht. Die Feuerwehr Xanten war ebenfalls alarmiert worden. Der Campingplatz liegt zwischen beiden Kommunen.