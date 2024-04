Nachbarschaftsberatung erweitert Angebot in Xanten und Sonsbeck Neue Anlaufstelle bei Demenz oder Depression im Alter

Nach der Diagnose Demenz oder Depression im höheren Lebensalter sind viele Angehörige ratlos und hilflos. Häufig wirbeln diese Erkrankungen das Leben durcheinander und Angehörige sind unsicher, wie sie reagieren sollen. Eine Depression im höheren Alter wird zudem oft kaum erkannt, so dass die Betroffenen und Familienmitglieder still weiter leiden. Mit einem neuen Angebot will die Nachbarschaftsberatung gemeinsam mit der Pflegeberatung der Gemeinde Sonsbeck Hilfe geben. Unter dem Titel „Demenz oder Depression – Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein“ sollen in Sonsbeck als auch in Xanten Sprechstunden stattfinden, die Bettina Schilling von der gerontopsychiatrischen Beratungsstelle am St.-Nikolaus-Hospital Rheinberg leiten wird.