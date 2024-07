Lego-Tage in Xanten Ferienkinder bauen sich eine eigene Stadt

Die zweite Neuerung bestand aus den Großprojekten, welche von den Mitarbeitern gebaut wurden. „Das wäre für die Kinder in der kurzen Zeit zu viel gewesen“, resümierte Rütten. Ergebnisse der Mitarbeiteraktion waren unter anderem eine Achterbahn und ein Riesenrad. Die Kinder sind, wie jedes Jahr, begeistert von der Aktion. So nahmen einige nicht zum ersten Mal daran teil. Max hat beispielsweise bereits im letzten Jahr mitgemacht und fand die Aktion klasse. „Ich werde im nächsten Jahr auch wieder mitmachen“, so der Xantener Gymnasiast. Dann wahrscheinlich als Gruppenleiter, wie auch Jonathan. Der hat zwei Jahre als „Baukind“ mitgemacht und in diesem Jahr eine Gruppe geleitet. Jennifer Terlinden aus Xanten, Mutter des zehnjährigen Henning, der erstmals mit von der Partie war, war begeistert. „Eine super Aktion und es ist toll, wie die Kinder in der kurzen Zeit so viele Teile gebaut haben“.