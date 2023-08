Xantener übernimmt Praxis in Sonsbeck Vom Hospital in die Hausarztpraxis

Sonsbeck/Xanten · Der 47-jährige Xantener Gregor Stappert hat als Krankenhausarzt Karriere gemacht. Nun übernimmt er in Zeiten, in denen Landärzte fehlen, die Praxis von Mehmet Dumanoglu in Sonsbeck. Warum sich der Internist und Kardiologe dafür entschied.

28.08.2023, 18:32 Uhr

Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Gregor Stappert, hat sich auch beim Medizin-Forum im Xantener Krankenhaus vor rund 70 Fachleuten vorgestellt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Es macht den Eindruck, als könne Gregor Stappert nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Der 47-jährige Xantener bringt eine gewisse Coolness mit sich. Als dreifacher Vater, Internist und Kardiologe, der lange Zeit in der Intensivmedizin tätig war, hat er schließlich schon viel gesehen. Entsprechend gelassen ging er auch damit um, als die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) auf sich warten ließ, damit er die Praxis von Mehmet Dumanoglu, zum 1. Oktober übernehmen kann. Jetzt ist die Zulassung da. Und damit ist es amtlich: Gregor Stappert kann sich mit der Sonsbecker Hausarztpraxis selbstständig machen.