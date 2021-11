Corona-Schutz in Xanten : Fitness Arena setzt mit eigener Teststelle auf 2G plus

Fitness Arena setzt mit eigener Teststelle auf 2G plus

Corona-Schutz in Xanten

Xanten/Sonsbeck Der Xantener Unternehmer Fariz Sürücü hat auf dem Parkplatz seines Fitnessstudios ein Testzentrum errichtet. Damit will er seine Mitarbeiter und Kunden schützen, aber auch vorbereitet sein, auf noch weitere Verschärfungen der Corona-Schutzregeln.

Für Sportangebote, darunter den Gang ins Fitnessstudio, gilt seit Mittwoch 2G. Die Fitness Arena in Xanten geht aber noch einen Schritt weiter und setzt schon jetzt auf 2G plus. Studio-Betreiber Fariz Sürücü legt zum Schutz seiner Mitarbeiter und Kunden also auch genesenen und geimpften Personen nah, sich vor dem Training testen zu lassen. Dafür hat er mit Hilfe des Sonsbecker Unternehmens Ripkens Training eigens ein Testzentrum errichtet.