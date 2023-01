Echte Polizei fahndet nach ihnen Falsche Polizisten führen in Xanten Verkehrskontrolle durch

In Xanten ist ein Jugendlicher offenbar auf falsche Polizisten hereingefallen. Wie die echte Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 16-jährige Sonsbecker am Mittwochabend gegen 19.05 Uhr mit einem Roller auf dem Bankschen Weg in Richtung Varusring gefahren. An der Ampelkreuzung sei er nach rechts abgebogen und auf dem Trajanring weitergefahren. Hinter ihm sei ein dunkler Mercedes gewesen, der in der Frontscheibe eine Leuchttafel mit der Aufschrift „Stopp Polizei“ gehabt habe, berichtete der Jugendliche der Polizei. Deshalb habe er kurz vor der Straße Maulbeerkamp am rechten Fahrbahnrand angehalten.