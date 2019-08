Fahrplanänderung : Buslinie 43 fährt nicht mehr über Sonsbeck

Xanten/Sonsbeck Die Niag führt ab Mittwoch, 28. August, Fahrplanänderungen durch.

Aufgrund der Aufgabe des Teilstandortes Sonsbeck der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck fährt die Buslinie 43 nicht mehr über Sonsbeck. Bei der Hinfahrt ab Uedem Nordwall nach Xanten startet der Bus etwas später: um 7.10 Uhr. Auf der Linie 37 wird die Fahrt von 14.04 Uhr auf 13.50 Uhr vorgezogen und von Montag bis Freitag an Schultagen durchgeführt. Montag, Dienstag und Donnerstag wird an Schultagen eine zusätzliche Fahrt um 16.36 Uhr ab Sonsbeck Neutorplatz nach Kevelaer Bahnhof eingerichtet. Auf Wunsch der Stadt Xanten wird die Haltestelle „Vynen Schule“ auf der SL 42 aufgegeben. Die Haltestelle „Restaurant Vehring“ wird in „Dahmenhofweg“, die Haltestelle „Restaurant Schlüter“ in „Heimweg“ und die Haltestelle „Vynen Sparkasse“ in „Vynen Kreisverkehr“ umbenannt. Infos unter www.niag-online.de.