In Sonsbeck und Xanten : Baumfällarbeiten in Hees, Hochwald und Tüschenwald

Xanten/Sonsbeck Das Regionalforstamt Niederrhein weist auf anstehende Baumfällarbeiten in den Waldgebieten Hochwald, Hees und Tüschenwald hin.

Zusätzlich zu den zurzeit laufenden jahreszeitlich bedingten Durchforstungen sei es aufgrund der großen Trockenheit der vergangenen Jahre notwendig, weitere Bäume zu fällen. Vor allem bei Fichten, aber auch bei Laubbäumen habe die Trockenheit zu großen Schäden und teilweise auch zum Absterben geführt, so das Forstamt. Nach starkem Blattverlust und zunehmendem Absterben von Kronenteilen, häufig verbunden mit Pilzbefall, würden die Bäume absterben oder seien so stark geschädigt, dass ihre Standsicherheit nicht mehr gegeben sei. Aus diesem Grund werden in den nächsten Tagen und Wochen einige starke Altbäume, die am oder in unmittelbarer Nähe von Waldwegen, öffentlichen Verkehrsflächen oder Gebäuden stehen, gefällt. Der Schwerpunkt der Arbeiten liege im Tüschenwald bei Labbeck.