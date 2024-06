Firma wirbt mit niedrigen Preisen Baumarkt-Discounter eröffnet Filiale in Xanten

Die Baumarkt-Discounter-Kette „Sonderpreis Baumarkt“ hat am Montag in Xanten eine Filiale eröffnet. An der Sonsbecker Straße 28 bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben auf etwa 800 Quadratmetern rund 12.000 verschiedene Artikel an. Dazu gehören unter anderem Kleineisenwaren, Holz, Farben, Leuchtmittel, Werkzeuge sowie Produkte aus den Bereichen Auto, Fahrrad, Haushalt und Kleintiere. Die Baumarktkette führt Eigenmarken und Waren von Markenherstellern.