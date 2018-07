Xanten: Sommeroutfit für die Strohpuppen in Marienbaum

So sehen die Marienbaumer Schützen-Strohpuppen an der B 57 jetzt aus: Die Königin trägt Bikini, die König Badehose und Unterhemd. Foto: Julia Lörcks

Xanten Melanie und Hermann Koppers haben mit Freunden die Marienbaumer Schützen-Strohpuppen umgestylt. Das kommt gut an.

Seit zwei Monaten begrüßen die Strohpuppen der St.-Birgitten-Bruderschaft Marienbaum schon die Bürger und Autofahrer an der B 57 – jetzt allerdings in einem neuen Gewand.

„Die Puppen sind im Sommerurlaub“, sagt Hermann Koppers auf Anfrage unserer Redaktion. Gemeinsam mit seiner Frau Melanie und einigen Freunden hat er am Wochenende die Puppen umgezogen. Statt Thronkleid und Anzug mit Festkette haben sie nun Bikini, Badehose und Unterhemd an. Der Grund dafür hat – wie kann es in diesen Tagen auch anders sein – mit dem Wetter zu tun. „Am Donnerstag oder Freitag hat der Wind das Kleid der Schützenkönigin ruiniert. In Absprache mit Brudermeister Theo Krebbers sind wir dann auf die Idee mit dem Sommeroutfit gekommen“, erklärt Koppers.